В Кемерове после реконструкции открыт бульвар Строителей

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-04T11:50:57+03:00

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После реконструкции в Кемерове открыта вторая и третья части бульвара Строителей. Именно здесь сегодня в честь открытия самого большого в Кузбассе линейного парка и Дня народного единства проходят праздничные мероприятия.

Благодаря долгой теплой и сухой осени строители успели сделать больше, чем это было запланировано ранее, и довели реконструкцию бульвара до Московского проспекта. Открытие же самого большого линейного парка в Кузбассе приурочили ко Дню народного единства в Кемерове – именно здесь, на бульваре Строителей, состоялся праздничный концерт «Моя родина - Россия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676356" frameborder="0"></iframe> Реконструированный парк на бульваре Строителей.видео: vk.com, Илья Середюк

- Открыли вторую и третью часть бульвара Строителей после реконструкции, - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города Кемерово Илья Середюк. - Спасибо архитекторам, проектировщикам, строителям и кемеровчанам, которые принимали участие в этом замечательном проекте!

Напомним, первую очередь парка открыли еще год назад: здесь не только выложили плиткой дорожки, но и обустроили спортивную площадку с тренажерами и скейт-площадку. В 2018 году работы продолжились: на отрезке бульвара от проспекта Ленина до Московского заменили тротуарную плитку и светильники, обустроили детскую площадку с малотравматичным покрытием. К слову, в общей сложности на создание парка было направлено 262 миллиона рублей из бюджетов разного уровня.