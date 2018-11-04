2018-11-04T11:50:57+03:00
Общество

В Кемерове после реконструкции открыт бульвар Строителей

В реконструированном парке проходит празднование Дня народного единства
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

После реконструкции в Кемерове открыта вторая и третья части бульвара Строителей. Именно здесь сегодня в честь открытия самого большого в Кузбассе линейного парка и Дня народного единства проходят праздничные мероприятия.

Благодаря долгой теплой и сухой осени строители успели сделать больше, чем это было запланировано ранее, и довели реконструкцию бульвара до Московского проспекта. Открытие же самого большого линейного парка в Кузбассе приурочили ко Дню народного единства в Кемерове – именно здесь, на бульваре Строителей, состоялся праздничный концерт «Моя родина - Россия».

Реконструированный парк на бульваре Строителей.видео: vk.com, Илья Середюк

- Открыли вторую и третью часть бульвара Строителей после реконструкции, - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города Кемерово Илья Середюк. - Спасибо архитекторам, проектировщикам, строителям и кемеровчанам, которые принимали участие в этом замечательном проекте!

Напомним, первую очередь парка открыли еще год назад: здесь не только выложили плиткой дорожки, но и обустроили спортивную площадку с тренажерами и скейт-площадку. В 2018 году работы продолжились: на отрезке бульвара от проспекта Ленина до Московского заменили тротуарную плитку и светильники, обустроили детскую площадку с малотравматичным покрытием. К слову, в общей сложности на создание парка было направлено 262 миллиона рублей из бюджетов разного уровня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев поздравил с Днем народного единства кузбассовцев
В Кемерове 17 человек тушили дом, гараж и баню
В Новокузнецке столкнулись восемь автомобилей
Сергей Шнуров высмеял известный новокузнецкий бренд
Молодая кемеровчанка из окна торговала алкоголем
Кемеровчанин кулаками помял проезжавший мимо автомобиль
В Кемерове случилось массовое ДТП с автобусом и легковушками
Кемеровчанин подарил возлюбленной бабушкину шубу
Илья Середюк рассказал об уборке снега в Кемерове
Сергей Цивилев похвалил мэра Кемерова за работу
Хоккейный «Кузбасс» проиграл в первом матче чемпиона России
На кузбасской трассе в тройном ДТП пострадал мужчина
Полицейские рассказали, какие машины угоняют в Кемерове
В Кемерове пропал 25-летний мужчина
Снег и мокрый снег: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в воскресенье
Инспекторы ГИБДД помогают ликвидировать пробку на кузбасской трассе
На трассе в Кузбассе образовалась огромная пробка
Кемеровская школа вошла в 100 лучших по стране
За сутки в Кемерове выпала десятидневная норма осадков