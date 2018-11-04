Сергей Цивилев поздравил с Днем народного единства кузбассовцев

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-04T12:25:18+03:00

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4 ноября в Кемеровской области, как и во всей России, празднуют День народного единства. Всех кузбассовцев с праздником поздравил Сергей Цивилев.

Губернатор Кемеровской области разместил в социальных сетях поздравление, адресованное кузбассовцам и от души поздравил их с праздником.

- Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость в далеком 1612 году. Сегодня именно от нашего единства, ответственности и целеустремленности зависит будущее не только Кузбасса, но и России! – отметил Сергей Цивилев. - Только объединив усилия, все вместе мы сможем добиться большего! Желаю вам успехов, добра, счастья и благополучия!

Напомним, в Кемерове в День народного единства основные праздничные мероприятия проходили в самом большой в Кузбассе линейном парке на бульваре Строителей. Помимо различных мероприятий здесь состоялся праздничный концерт. К слову, именно в День народного единства сам бульвар Строителей был открыт после реконструкции.