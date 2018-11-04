2018-11-04T13:10:36+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают пропавшего Сергея Капралова

О мужчине ничего не известно с 1 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают пропавшего 1 ноября 2018 года жителя села Сосновка Гурьевского района Сергея Капралова.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, Сергей Капралов (1984 года рождения) 1 ноября нынешнего года ушел в лес в районе поселка Сосновка. С тех пор о его судьбе и местонахождении нмчего не известно.

Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные.

В день исчезновения был одет в фиолетово-синюю куртку, черные джинсы, черные резиновые сапоги и черную шапку.

С собой у мужчины был черный фонарь.

Если вам известно что-либо о местонахождении Сергея Капралова после 1 ноября, сообщите об этом родным и близким или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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