В Кузбассе разыскивают пропавшего Сергея Капралова
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают пропавшего 1 ноября 2018 года жителя села Сосновка Гурьевского района Сергея Капралова.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, Сергей Капралов (1984 года рождения) 1 ноября нынешнего года ушел в лес в районе поселка Сосновка. С тех пор о его судьбе и местонахождении нмчего не известно.
Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные.
В день исчезновения был одет в фиолетово-синюю куртку, черные джинсы, черные резиновые сапоги и черную шапку.
С собой у мужчины был черный фонарь.
Если вам известно что-либо о местонахождении Сергея Капралова после 1 ноября, сообщите об этом родным и близким или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.