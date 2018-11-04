Погода в Кемерове 5 ноября: гололед и снежные заносы

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-04T13:42:45+03:00

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Гололед, снежные заносы, сильный ветер и снег – такая погода ожидает кузбассовцев в понедельник, 5 ноября.

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 5 ноября. Тепла в этот день ожидать не придется. Более того, синоптики прогнозируют снег и мокрый снег на территории всей кемеровской области. Местами возможны метели и гололед, отложение мокрого снега. Автолюбителям в понедельник следует быть предельно внимательными: на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

На территории Кемеровской области воздух прогреется лишь до -3…+2 градусов, а ночью и вовсе ожидается от четырех до девяти градусов мороза, при этом местами столбики термометров опустятся до -15. Западный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду лишь усилит дискомфорт во время пребывания на улице.

В Кемерове в понедельник ожидается ночью от -6 до -8 градусов мороза, а днем до двух градусов тепла. Порывы западного ветра будут достигать 20 метров в секунду, ожидается облачность, мокрый снег и метель. На дорогах – снежные заносы и гололедица.