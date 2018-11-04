Очевидцы сняли на видео крупный пожар в частном секторе Кемерова

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-04T14:04:30+03:00

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Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть видео страшного пожара, который случился ночью в Кировском районе города Кемерово.

Бесстрастная камера зафиксировала пустынную улицу, полыхающие постройки и хозяина дома, с грустью глядящего на то, как горит его дом. Оператор, снимая пожар, отмечает, что никто не торопится тушить огонь: пожарные машины еще не прибыли. Местные жители тоже почему-то не торопятся на выручку соседу и также наблюдают, как горит его имущество. Лишь когда огонь перекидывается на одну из стен дома, обшитую пластиковыми панелями, очевидцы начинают давать советы: мол, нужно бы вынести ценное имущество из дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676373" frameborder="0"></iframe> Пожар в Кировском районе Кемерова..Видео: vk.com, "Регион 42"

По словам очевидцев, пожар начался именно с надворных построек, а потом постепенно перекинулся на дом.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 05:35. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь к 06:38 силами четырех единиц техники и 17 человек. . по предварительным данным, пожар мог начаться из-за несоблюдения правил пользования печами.