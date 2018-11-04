Футболист из Кузбасса Александр Головин вместе с «Монако» оказался в аутсайдерах

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-04T15:18:45+03:00

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Александр Головин, футболист из Кузбасса, сегодня играет за французский «Монако». Увы, успехи команды, еще полтора года назад игравшей в полуфинале Лиги чемпионов, весьма скромны.

«У Александра Головина сейчас наверняка такое ощущение, словно его обманули», - такую точку зрения высказывает championat.com. Один из лучших игроков прошедшего летом Чемпионата мира перешел из «ЦСКА» в «Монако», причем последние заплатили за трансфер 30 миллионов евро. Однако пока успехи нового для него клуба сложно назвать хорошими. Так, единственная в нынешнем сезоне победа была еще в августе – тогда монегаски одолели «Нант», и с тех пор на протяжении 14 матчей не побеждали ни в одном турнире.

Во время игры с «Реймсом» Головин выглядел утомленным – возможно, из-за слишком короткого отдыха и подготовки после чемпионата мира и перенесенной травмы. Его индекс – 248 баллов, второй с конца в списке основного состава. А при той игре, которую сейчас показывает «Монако», клуб рискует опуститься на последнее, 20 место. Вряд ли Головин рассчитывал на то, что окажется в команде, которая сейчас выглядит слабее его «ЦСКА»