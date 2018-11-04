2018-11-04T15:18:45+03:00
Спорт

Футболист из Кузбасса Александр Головин вместе с «Монако» оказался в аутсайдерах

Покупка российского игрока пока не принесла клубу удачи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Футболист из Кузбасса Александр Головин вместе с «Монако» оказался в аутсайдерах. Фото: championat.comФутболист из Кузбасса Александр Головин вместе с «Монако» оказался в аутсайдерах. Фото: championat.com
Изменить размер текста:

Александр Головин, футболист из Кузбасса, сегодня играет за французский «Монако». Увы, успехи команды, еще полтора года назад игравшей в полуфинале Лиги чемпионов, весьма скромны.

«У Александра Головина сейчас наверняка такое ощущение, словно его обманули», - такую точку зрения высказывает championat.com. Один из лучших игроков прошедшего летом Чемпионата мира перешел из «ЦСКА» в «Монако», причем последние заплатили за трансфер 30 миллионов евро. Однако пока успехи нового для него клуба сложно назвать хорошими. Так, единственная в нынешнем сезоне победа была еще в августе – тогда монегаски одолели «Нант», и с тех пор на протяжении 14 матчей не побеждали ни в одном турнире.

Во время игры с «Реймсом» Головин выглядел утомленным – возможно, из-за слишком короткого отдыха и подготовки после чемпионата мира и перенесенной травмы. Его индекс – 248 баллов, второй с конца в списке основного состава. А при той игре, которую сейчас показывает «Монако», клуб рискует опуститься на последнее, 20 место. Вряд ли Головин рассчитывал на то, что окажется в команде, которая сейчас выглядит слабее его «ЦСКА»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидцы сняли на видео крупный пожар в частном секторе Кемерова
Погода в Кемерове 5 ноября: гололед и снежные заносы
В Кузбассе разыскивают пропавшего Сергея Капралова
Сергей Цивилев поздравил с Днем народного единства кузбассовцев
В Кемерове после реконструкции открыт бульвар Строителей
В Кемерове 17 человек тушили дом, гараж и баню
В Новокузнецке столкнулись восемь автомобилей
Сергей Шнуров высмеял известный новокузнецкий бренд
Молодая кемеровчанка из окна торговала алкоголем
Кемеровчанин кулаками помял проезжавший мимо автомобиль
В Кемерове случилось массовое ДТП с автобусом и легковушками
Кемеровчанин подарил возлюбленной бабушкину шубу
Илья Середюк рассказал об уборке снега в Кемерове
Сергей Цивилев похвалил мэра Кемерова за работу
Хоккейный «Кузбасс» проиграл в первом матче чемпиона России
На кузбасской трассе в тройном ДТП пострадал мужчина
Полицейские рассказали, какие машины угоняют в Кемерове
В Кемерове пропал 25-летний мужчина
Снег и мокрый снег: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в воскресенье
Инспекторы ГИБДД помогают ликвидировать пробку на кузбасской трассе
На трассе в Кузбассе образовалась огромная пробка
Кемеровская школа вошла в 100 лучших по стране
За сутки в Кемерове выпала десятидневная норма осадков