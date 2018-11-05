В Новокузнецке сгорела шиномонтажная мастерская

СЕГОДНЯ 04:29 2018-11-05T04:29:31+03:00

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В Новокузнецке 4 ноября случился пожар в одной из шиномонтажных мастерских, расположенных в Куйбышевском районе.

Сигнал о том, что на Кондомском шоссе в Новокузнецке горит одна из шиномонтажных мастерских, поступил от очевидцев в 13:00. На место тут же выдвинулись три единицы техники и 11 пожарных. Кадры с клубами густого дыма, идущего от здания шиномонтажной мастерской, в скором времени появились и в социальных сетях.

К счастью, площадь возгорания была небольшой, а прибывшие пожарные оперативно устранили возгорание. Уже в 13:15 пожар в шиномонтажной мастерской был полностью ликвидирован. Сейчас специалисты устанавливают точные причины возникновения пожара.