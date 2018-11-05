Потерявшегося в Кемерове 18-летнего юношу нашли

СЕГОДНЯ 04:30 2018-11-05T04:30:39+03:00

Обстоятельства, при которых он был найден, не сообщаются

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поиска 18-летнего Никиты Чалого.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Никита Чалый пропал в середине октября нынешнего года. С 16 октября 18-летний Юноша перестал выходить на связь с родными и близкими, и в течение двух недель его местонахождение не было известно. 2 ноября ориентировку на пропавшего распространили в социальной сети волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

К счастью, молодой человек вскоре был найден живым. Об этом поисковики сообщили на своей странице в социальной сети. Детали поиска, а также обстоятельства, при которых он был найден, не сообщаются.