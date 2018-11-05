Новокузнечане попали в больницу из-за шаурмы

СЕГОДНЯ 05:37 2018-11-05T05:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу несколько новокузнечан оказались на больничной койке после того, как отведали шаурмы в одном из городских пунктов общественного питания.

Новокузнечанка Ангелина рассказала новостному порталу city-n о том, что они вместе с другом решили перекусить и по дороге зашли в один из киосков сети быстрого питания. Девушка уже бывала здесь, однако в этот раз все пошло не так. Разделив готовую шаурму пополам, они с другом съели импровизированный обед. А уже через пару часов оба почувствовали себя настолько плохо, что, почти теряя сознание, вызвали скорую помощь. Врачам пришлось оказывать первую помощь девушке у нее дома, и лишь после этого ее доставили в больницу.

- По приезду мы узнали, что точно по такой же причине получили отравление как минимум еще трое человек, - рассказала потерпевшая. – 30 октября мне позвонили из Роспотребнадзора, расспросили про случившееся и, насколько мне известно, сейчас этот пункт питания закрыли

Также девушка отметила, что у всех, кто поел шаурму, диагностировали сальмонеллез. Также она посоветовала обходить подобные заведения стороной, чтобы не оказаться на больничной койке.