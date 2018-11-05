2018-11-05T05:40:36+03:00
Происшествия

Новокузнечане попали в больницу из-за шаурмы

Несколько человек после посещения пункта общепита были госпитализированы
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Ольга Крыльцова
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Сразу несколько новокузнечан оказались на больничной койке после того, как отведали шаурмы в одном из городских пунктов общественного питания.

Новокузнечанка Ангелина рассказала новостному порталу city-n о том, что они вместе с другом решили перекусить и по дороге зашли в один из киосков сети быстрого питания. Девушка уже бывала здесь, однако в этот раз все пошло не так. Разделив готовую шаурму пополам, они с другом съели импровизированный обед. А уже через пару часов оба почувствовали себя настолько плохо, что, почти теряя сознание, вызвали скорую помощь. Врачам пришлось оказывать первую помощь девушке у нее дома, и лишь после этого ее доставили в больницу.

- По приезду мы узнали, что точно по такой же причине получили отравление как минимум еще трое человек, - рассказала потерпевшая. – 30 октября мне позвонили из Роспотребнадзора, расспросили про случившееся и, насколько мне известно, сейчас этот пункт питания закрыли

Также девушка отметила, что у всех, кто поел шаурму, диагностировали сальмонеллез. Также она посоветовала обходить подобные заведения стороной, чтобы не оказаться на больничной койке.

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