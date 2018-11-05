В Кузбассе перевернувшийся ВАЗ с людьми затянуло в болото
Пассажирам пришлось резать ремни безопасности, чтобы выжить
Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск (дороги) / "ВКонтакте"
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В Анжеро-Судженске ВАЗ слетел в кювет и перевернулся. Часть машины вместе с людьми затянуло в болото.
Случай произошел 3 ноября в районе Восточный. По данным очевидцев, водитель ВАЗа не справился с управлением на трассе, после чего машина слетела в лог. Здесь она перевернулась и угодила в болото и грязь.
Фотографии инцидента появились в социальной сети. На кадрах видно, что перед перевернувшейся машины затянуло в болото. Судя по ним, одним из пассажиров ВАЗа был ребенок.
Чтобы спастись, людям пришлось перерезать ремни безопасности ножом. О полученных в результате ДТП травмах не сообщается.