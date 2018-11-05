Житель Юрги лишился 50 тысяч, желая сдать квартиру

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-05T07:01:54+03:00

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В Юрге местный житель стал жертвой мошенников. Мужчина пытался сдать в аренду квартиру, но лишился 50 тысяч рублей.

В полицию города обратился 50-летний юргинец. Мужчина рассказал, что в интернете разместил объявление о сдаче квартиры в аренду. Вскоре ему позвонила неизвестная женщина, которая вместе с мужем пожелала снять жилище. Женщина сообщила, что готова внести предоплату в размере 10 тысяч рублей.

После того, как арендодатель продиктовал номер карты, трубку взял мужчина, который попросил его подойти к банкомату – якобы чтобы удостовериться, пришли ли деньги.

– Возле терминала юргинец под диктовку незнакомца набрал несколько комбинаций, после которых ему пришло сообщение о снятии со счета в общей сложности 50 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции установили, что потерпевший, выполняя инструкции незнакомцев, подключил их телефон к своему «мобильному банку». Также известно, что номер телефона, с которого звонили неизвестные, зарегистрирован в Тамбовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Полиция Кузбасса предупреждает, что на сегодняшний день большая часть мошенничеств совершается дистанционно, причем аферисты пользуются данными с сайтов объявлений о купле или продаже. Так, за девять месяцев 2018 года жители Кузбасса отдали мошенникам порядка 70 миллионов рублей, жертвами обманщиков стали почти 2,5 тысячи человек.