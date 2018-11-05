Кузбасских школьников обучили спасению жизни на воде
В Кемерове прошли обучающие сборы по программе «Готов к спасению жизни». Специалисты обучили кузбасских школьников правилам безопасного поведения на воде.
В обучающих занятиях приняли участие около 100 школьников из разных городов Кемеровской области. Их в теории и на практике ознакомили с правилами оказания первой помощи и правилами поведениях в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Кузбасса показали приемы самоспасения и помощи человеку, который оказался в нештатной ситуации на воде. Детей научили пользоваться спасательными средствами, а также как обойтись подручными средствами в случае происшествия.
- Особое внимание обращаем на то, как надо вести себя у воды в осенне-зимний период, чтобы не допустить несчастных случаев. Опасность заключается в том, что дети, гуляя на берегу в сырую погоду, рискуют поскользнуться и случайно оказаться в воде. Выбраться самостоятельно в таком случае практически невозможно, - прокомментировал инспектор ГИМС Сергей Волхонский.
Дети, в свою очередь, отметили ценность полученных знаний и возможность их применения в случае необходимости.