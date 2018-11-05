В Прокопьевске на мужчину упала бетонная плита

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-05T07:49:31+03:00

Его доставили в больницу

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В Прокопьевске местный житель оказался придавленным бетонной плитой. Мужчину доставили в больницу с различными травмами.

Инцидент произошел на площадке заброшенного завода КПДС на улице Рождественской. Здесь 33-летнего местного жителя придавила бетонная плита. Мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом лонной седалищной кости, перелом крестца и ушиб почек, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Что мужчина делал на территории заброшенного завода и как получил травмы, предстоит установить следственным органам.