В Прокопьевске на мужчину упала бетонная плита
Его доставили в больницу
Архив "КП"Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Прокопьевске местный житель оказался придавленным бетонной плитой. Мужчину доставили в больницу с различными травмами.
Инцидент произошел на площадке заброшенного завода КПДС на улице Рождественской. Здесь 33-летнего местного жителя придавила бетонная плита. Мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом лонной седалищной кости, перелом крестца и ушиб почек, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Что мужчина делал на территории заброшенного завода и как получил травмы, предстоит установить следственным органам.