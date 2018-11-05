В Кемерово приедет супруга Иосифа Кобзона
В Кемерово приедет Нелли Кобзон. Приезд супруги Иосифа Кобзона приурочен к мероприятию, на котором имя народного артиста будет присвоено Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств.
12 ноября в филармонии Кемерова состоится концерт «Песни сердца», который будет посвящен творчеству Иосифа Кобзона. В программе – песни о Великой Отечественной войне, классические романсы, патриотические и гражданские песни, которые исполнял народный артист СССР.
На концерте будет присутствовать супруга Иосифа Кобзона. Приезд Нелли Кобзон связан с присвоением Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств имени народного артиста.