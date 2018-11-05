В Кемерово приедет супруга Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 08:09 2018-11-05T08:10:06+03:00

Нелли Кобзон примет участие в мероприятии, на котором Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств будет присвоено имя народного артиста

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В Кемерово приедет Нелли Кобзон. Приезд супруги Иосифа Кобзона приурочен к мероприятию, на котором имя народного артиста будет присвоено Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств.

12 ноября в филармонии Кемерова состоится концерт «Песни сердца», который будет посвящен творчеству Иосифа Кобзона. В программе – песни о Великой Отечественной войне, классические романсы, патриотические и гражданские песни, которые исполнял народный артист СССР.

На концерте будет присутствовать супруга Иосифа Кобзона. Приезд Нелли Кобзон связан с присвоением Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств имени народного артиста.