2018-11-05T08:10:06+03:00
Общество

В Кемерово приедет супруга Иосифа Кобзона

Нелли Кобзон примет участие в мероприятии, на котором Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств будет присвоено имя народного артиста
Екатерина БОРМОТОВА
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Супруга Иосифа Кобзона приедет в Кемерово 12 ноябряСупруга Иосифа Кобзона приедет в Кемерово 12 ноябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемерово приедет Нелли Кобзон. Приезд супруги Иосифа Кобзона приурочен к мероприятию, на котором имя народного артиста будет присвоено Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств.

12 ноября в филармонии Кемерова состоится концерт «Песни сердца», который будет посвящен творчеству Иосифа Кобзона. В программе – песни о Великой Отечественной войне, классические романсы, патриотические и гражданские песни, которые исполнял народный артист СССР.

На концерте будет присутствовать супруга Иосифа Кобзона. Приезд Нелли Кобзон связан с присвоением Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств имени народного артиста.

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