Пострадал подросток: в Калтане столкнулись KIA Cerato и Toyota Platz

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-05T08:44:51+03:00

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях

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В День народного единства, 4 ноября, в Калтане столкнулись KIA Cerato и Toyota Platz. В результате аварии пострадал подросток.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.40 на улице Достоевского. Предварительно установлено, что водитель KIA Cerato не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Platz.

Фотографии с места аварии появились в социальной сети. На кадрах видно, что транспортные средства получили значительные механические повреждения.

По данным ГИББД Кузбасса, в результате аварии пострадали два человека, которые находились в Toyota Platz. Это водитель 1981 года рождения и пассажир 2002 года рождения. Женщина получила ушиб мягких тканей, а подросток сломал ключицу.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости выбирать безопасный скоростной режим с учетом погодных условий.