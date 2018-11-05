В Кемерове неизвестные вскрыли иномарку на стоянке у торгового центра

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-05T09:41:24+03:00

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В Кемерове неизвестные вскрыли иномарку, которая была припаркована на стоянке у торгового центра «Лапландия». Они похитили из машины дорогую магнитолу.

«Осторожно. Орудуют рецидивисты. Вчера на основной стоянке ТЦ «Лапландия» (перед центральным входом) вскрыли автомобиль Toyota Cresta. Автомобиль стоял во втором ряду от въезда», - написала кемеровчанка Юлия.

Девушка отметила, что ни разбитых стекол, ни следов вскрытия она не обнаружила. В связи с этим она сделала вывод, что работали профи, которые считали сигнализацию каким-то устройством. Из автомобиля похитители забрали дорогую магнитолу.

Горожанка написала заявление в полицию, а также обратилась к местным жителям, у которых может быть запись с видеорегистратора. Инцидент произошел 3 ноября с 12.00 до 13.30.

Также пострадавшая сообщила, что уже слышала о похожем случае на данной стоянке – машину обворовали летом.