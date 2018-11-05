2018-11-05T10:28:47+03:00
Общество

Более двух тысяч кузбассовцев приняли участие в промо-акции ГТО

Акция проходила в День народного единства в Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове на бульваре Строителей прошла промо-акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В самом большом линейном парке Кузбассе 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства состоялся большой праздник. На различных площадках проходили концерты, игровые и спортивные мероприятия. Среди них промо-акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

- Более двух тысяч человек приняли участие в нашей акции, - цитирует слова представителя регионального оператора ГТО Ларисы Плисовой агентство ТАСС. - Любой желающий мог подойти и узнать, что такое комплекс ГТО, как можно получить знак отличия, как подготовить и выполнить нормативы в той или иной возрастной категории. Также раздавали жителям, принявшим участие в празднике, листовки «Пять шагов до знака отличия». Участники, которые лучше всех выполнили нормативы, получили памятные грамоты.

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