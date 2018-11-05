Кемеровчанка за помощь в переезде прописала в своей квартире иностранцев

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-05T11:33:42+03:00

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В Кемерове местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире трех иностранных граждан. Мужчины помогли ей в переезде.

Факт фиктивной регистрации иностранцев выявили полицейские во время проверки жилого сектора в Заводском районе. Она пояснила, что недавно переехала в Кемерово из другого региона, а за помощью в перевозке вещей обратилась к гражданам ближнего зарубежья. В благодарность она прописала троих иностранцев в своей однокомнатной квартире. Мужчины убедили ее, что фактически проживать в ее квартире не собираются, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении собственницы жилья были составлены три протокола о «Предоставлении ложных сведений при осуществлении миграционного учета». Женщину ждет штраф до пяти тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Санкции этой статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.