2018-11-05T12:02:52+03:00
Общество

В Кемерове из-за буксующих фур образовался серьезный затор

О большой пробке на Западном проезде сообщили автолюбители
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на Западном проезде образовался большой затор из-за буксующих фур. О серьезной пробке на участке от Пригородного до Пионера сообщили автомобилисты.

В социальных сетях появилось видео большого затора на Западном проезде. Автор ролика сообщил, что из-за фур, которые буксуют, никто не может проехать. Переезд закрыт. Очевидцы рассказали, что такое положение дел сохраняется уже больше получаса.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобильное движение на упомянутом участке до сих пор затруднено. Автомобили движутся здесь со скоростью 10 километров в час.

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