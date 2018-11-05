20-летний житель Кемерова упал с пятого этажа
У молодого человека диагностировали перелом позвоночника
Архив "КП"Фото: Сергей КРИВОПУСТОВ
Изменить размер текста:
В Рудничном районе Кемерова 20-летний местный житель упал с пятого этажа. молодого человека с множественными травмами доставили в больницу.
Инцидент произошел на улице Дегтярева, 3. Здесь прохожие обнаружили молодого человека, который упал с высоты. На «скорой» его доставили в больницу, где у кемеровчанина диагностировали кататравму, закрытый компрессионный перелом позвоночника и другие телесные повреждения, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник.
Сейчас за жизнь молодого человека борются врачи. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.