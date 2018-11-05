2018-11-05T12:51:19+03:00
Происшествия

20-летний житель Кемерова упал с пятого этажа

У молодого человека диагностировали перелом позвоночника
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Сергей КРИВОПУСТОВ
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В Рудничном районе Кемерова 20-летний местный житель упал с пятого этажа. молодого человека с множественными травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел на улице Дегтярева, 3. Здесь прохожие обнаружили молодого человека, который упал с высоты. На «скорой» его доставили в больницу, где у кемеровчанина диагностировали кататравму, закрытый компрессионный перелом позвоночника и другие телесные повреждения, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник.

Сейчас за жизнь молодого человека борются врачи. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

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