Погода в Кемерове 6 ноября: порывистый ветер, метель и гололед

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-05T13:00:32+03:00

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Во вторник, 6 ноября в Кузбассе будет ветрено и снежно – об этом сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

На территории всей области во вторник, 6 ноября, температура воздуха будет находиться в пределах -3…+2 градусов, причем такая же температура ожидается и ночью. В большинстве районов будет облачно, пройдет снег, а местами – мокрый снег, возможны метели. На дорогах – снежные накаты, отложение мокрого снега, гололедица, снежные заносы. Также синоптики обещают сильный ветер: его порывы могут достигать 23-28 метров в секунду.

В Кемерове и дневная, и ночная температура составит -1…+1 градус. В областном центре также будет облачно, пройдет снег и мокрый снег. Возможны метели, накаты и гололедица. Так что собираясь в дорогу – пешком или на автомобиле – позаботьтесь о своей безопасности.