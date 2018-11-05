2018-11-05T16:32:44+03:00
Общество

В Кемерове пробка в 2,4 километра продержалась больше 11 часов

Дольше всех 5 ноября стоял Кузнецкий проспект
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Яндекс. Пробки"Фото: "Яндекс. Пробки"
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В Кемерове 5 ноября пробка в 2,4 километра продержалась 11 часов 40 минут. Дольше всех стоял Кузнецкий проспект на участке от Сибиряков-Гвардейцев до Советского проспекта.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», 5 ноября в Кемерове было два крупных продолжительных затора. Пробка длиной 3,3 километра возникла днем на Кузнецком проспекте на участке от улицы Николая Островского до улицы Федоровского. Пробка продержалась восемь часов 10 минут. Также стоял Кузнецкий проспект на участке от Советского проспекта до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Затор составил 2,4 километра и продержался 11 часов 40 минут.

Максимальная загруженность кемеровских дорог на вечер 5 ноября составила 4 балла. Наиболее загруженные магистрали на 19.30: Кузнецкий проспект в центр (4 балла), Кузнецкий проспект из центра (5 баллов), проспект Ленина в обе стороны (4 балла), проспект Шахтеров - Кузнецкий мост в центр (4 балла).

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