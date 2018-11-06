На кузбасской трассе перевернулся прицеп от грузовика

СЕГОДНЯ 03:14 2018-11-06T03:14:42+03:00

По данным очевидцев, здесь произошло две аварии подряд

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Вечером понедельника, 5 ноября, на автодороге Кемерово – Ленинск-Кузнецкий произошли две аварии подряд. Здесь перевернулся прицеп от грузового автомобиля, и столкнулись два легковушки.

Фотографии с мест аварий появились в социальных сетях. На кадрах видно, что повреждения в результате ДТП получили, как минимум, три автомобиля. Среди них грузовик, который слетел с трассы. К тому же у него перевернулся прицеп.

Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

«Кемерово. Две аварии, одна за другой. Сначала фура лежит. Ближе к выезду на магистраль. Магистраль замело», - написал автор снимков.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД. О пострадавших и характере полученных ими травм пока не сообщается.

В ведомстве просят водителей, которые следуют на дальние расстояния, учитывать погодные условия и выбирать безопасный скоростной режим.