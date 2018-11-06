В Кузбассе 6 ноября ожидается ветер до 28 метров в секунду

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-06T03:55:22+03:00

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В Кемеровской области во вторник, 6 ноября, ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду. В большинстве районов региона пройдет метель.

В связи с прохождением фронтальных разделов в ночь на 6 ноября, а также в первой половине дня местами по области ожидаются порывы юго-западного ветра 23-28 метров в секунду. Днем в большинстве районов метель, местами мокрый снег, гололедица, снежный накат и снежные заносы.

Водителям в этот день стоит быть предельно внимательными на дорогах. А тем, кто еще не позаботился о смене резины на зимнюю, и вовсе следует отложить поездки.

Напомним, что на прошлой неделе циклон принес в Кузбасс штормовой ветер, который валил деревья, остановки и оставил без электричества 12 тысяч кузбассовцев и обесточил одну шахту.