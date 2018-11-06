Вечерний рейс из Кемерова в Москву не смог вылететь из-за сугробов
Самолет готовится вылететь во вторник
Фото из архива "КП"
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В понедельник, 5 ноября, из Кемерова не смог вылететь вечерний рейс до Москвы из-за снега на взлетной полосе. Рейс перенесли на вторник.
– Взлетно-посадочная полоса был заснежена, он сесть не мог. Чистили полосу, – рассказали редакции в справочной службе аэропорта. – Сегодня в 12 часов вылетает.
Отметим, что с выходных в Кемерове не прекращаются обильные снегопады, которые серьезно осложняют дорожную обстановку. Вечерние рейсы из Кемерова в Москву были запущены 28 октября. По расписанию самолет из столицы Кузбасса должен вылетать в 20:55.