2018-11-06T06:52:59+03:00
Общество

Вечерний рейс из Кемерова в Москву не смог вылететь из-за сугробов

Самолет готовится вылететь во вторник
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В понедельник, 5 ноября, из Кемерова не смог вылететь вечерний рейс до Москвы из-за снега на взлетной полосе. Рейс перенесли на вторник.

– Взлетно-посадочная полоса был заснежена, он сесть не мог. Чистили полосу, – рассказали редакции в справочной службе аэропорта. – Сегодня в 12 часов вылетает.

Отметим, что с выходных в Кемерове не прекращаются обильные снегопады, которые серьезно осложняют дорожную обстановку. Вечерние рейсы из Кемерова в Москву были запущены 28 октября. По расписанию самолет из столицы Кузбасса должен вылетать в 20:55.

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