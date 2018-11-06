2018-11-06T06:55:21+03:00
Происшествия

В Кемерове в лобовой аварии пострадал трехлетний малыш

ДТП произошло вечером 5 ноября в Кировском районе
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Максим Плотонов "Регион-42" / "ВКонтакте"Фото: Максим Плотонов "Регион-42" / "ВКонтакте"
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В Кировском районе Кемерова вечером 5 ноября лоб в лоб столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Mazda Axela. В результате аварии трехлетний ребенок попал в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.20 на улице Мариинской напротив дома №7 по Циолковского.

- 22-летний водитель Daewoo Nexia двигался по Мариинской в сторону Григорьева, не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda Axela. В последнем авто был ребенок, мальчик 2015 года рождения. Его доставили в больницу с подозрением сотрясения мозга. Сейчас он находится на стационарном лечении, - рассказали «Комсомольской правде» подробности аварии в ГИБДД Кемерова.

Фото: Владислав Гребенев "Регион-42" / "ВКонтакте"

Фото: Владислав Гребенев "Регион-42" / "ВКонтакте"

В ведомстве уточнили, что ребенок перевозился в детском кресле, поэтому не получил серьезных травм. Водителям напоминают о необходимости пристегивать детей. За нарушение данного правила предусмотрена ответственность в виде трех тысяч рублей штрафа. Однако родителям стоит ориентироваться не на штраф, а на безопасность собственных детей.

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