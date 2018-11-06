В Кемерове оставшийся один дома мальчик напугал родителей крепким сном

СЕГОДНЯ 07:46 2018-11-06T07:46:16+03:00

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В Кемерове родительская чета едва не осталась ночевать в подъезде из-за крепкого сна своего ребенка. На помощь горожанам пришли спасатели.

Звонок с просьбой помочь открыть дверь квартиры поступил в «Кемеровскую службу спасения» в субботу, 3 ноября. Как оказалось, мужчина и женщина уехали в магазин, оставив своего девятилетнего сына одного дома. Вернувшись, супруги попытались достучаться и дозвониться до мальчика, но ребенок не реагировал, тогда они вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты открыли дверь квартиры. В это время мальчик крепко спал на диване в зале. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Всего за праздничные выходные кемеровские спасатели выезжали на 35 обращений от горожан.

Отметим, что похожий случай произошел в Кемерове в начале октября. Вернувшись домой после урока физкультуры, школьник крепко уснул - родителям пришлось вызывать службу спасения.