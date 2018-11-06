За выходные в Кемерове выпало две декадные нормы снега

СЕГОДНЯ 07:58 2018-11-06T07:58:14+03:00

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Минувшие большие выходные в Кузбассе были очень снежными. Так, если в начале ноября снега в регионе было совсем немного, то уже сегодня можно говорить об устойчивом снежном покрове, который уже не растает.

Снег пришел в Кузбасс, словно пытаясь восполнить недостаток влаги, который был в сентябре и октябре: несмотря на дождливые дни, в Кемерве в октябре выпало лишь 67% осадков от декадной нормы, а в Тисульском районе и того меньше – лишь 36%. А сам октябрь оказался необычно теплым: температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса! Да ипервые ноябрьские дни сразу побили рекорды. Так, в среднем по всей области в праздничные дни выпало от 1,5 до двух декадных норм. И сейчас высота снежного покрова составляет от 8 сантиметров (в Новокузнецке) до 85 сантиметров в Центральном руднике Тисульского района. В Кемерове за эти дни сугробы выросли с шести до 27 сантиметров, в Кузедееве до 28, а в Междуреченске до 18 сантиметров.

- В Кемерове за выходные выпало две декадные нормы снега, - отметила официальный представитель Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Во вторник и среду на всей территории ожидаются снегопады, метели и гололед, лишь к концу недели они прекратятся. А уже с 9 ноября в Кузбасс придет похолодание.

На юге области еще будет сохраняться температура в пределах -5…-10 градусов, а вот на севере столбики термометров опустятся до -18…-23 градусов.