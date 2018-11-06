В Кузбассе сбой работы подстанции повлиял на работу двух заводов

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-06T08:53:09+03:00

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Вечером 5 ноября в Кемеровской области на одной из подстанций случился сбой в работе. Из-за этого произошел сброс нагрузки двум промышленным предприятиям. Сбой в работе оборудования произошел на подстанции «Еланская».

- Зафиксирован сброс нагрузки предприятиями металлургической промышленности (АО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат») - 88 МВт, - цитирует сообщение Минэнерго РФ агентство ТАСС.

Одновременно со сбоем в работе оборудования на «Еланской» на подстанции «НКАЗ-2» отключился выключатель. Спустя некоторое время он вновь заработал автоматически. В настоящее время «Еланская» работает, а снижение нагрузки не повлияло на производственный процесс.

- Подстанция функционирует, ее работа не прерывалась. Кратковременное и частичное снижение нагрузки из-за локального сбоя не повлияло на производственный процесс предприятий. Ведутся восстановительные работы, - сообщили в филиале «ФСК ЕЭС»- «МЭС Сибири»