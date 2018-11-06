2018-11-06T09:59:29+03:00
Общество

«Это халтура!» - мэр Кемерова Илья Середюк недоволен уборкой снега в городе

Глава города проверил, как с улиц убирается снег [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Instagram Ильи СередюкаФото: Instagram Ильи Середюка
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Минувшей ночью глава города Кемерова проехал по городу, чтобы проверить работу коммунальщиков. То, как с улиц убирается снег, возмутило Илью Середюка.

Первое, что отметил Илья Середюк – из-за снегопада в тех местах, где 20 минут назад прошла техника, снова все заснежено. Тем не менее, мэр областной столицы отметил множество недоработок коммунальных служб.

Как в Кемерове чистят дороги.Видео: Instagram главы Кемерова Ильи Середюка

- Зафиксировал факты работы уборочной техники с поднятыми отвалами. Это халтура! – возмущенно написал глава города в Instagram. - В итоге: шуга, колея, заужение дорог. Тротуары, в большинстве не прочищены. На подходах к остановкам снега по колено. Выезды из дворов завалены, несмотря на то, что дорожники работают в круглосуточном режиме.

Илья Середюк также отметил, что 84 единиц техники, работавших минувшей ночью, недостаточно. От руководителя Кемдора, Сергея Соловьева, которому, к слову, было объявлено замечание, глава города потребовал усилить работы и исключить халтуру.

Напомним, за последние три дня в Кемерове выпало две декадных нормы осадков.

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