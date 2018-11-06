«Это халтура!» - мэр Кемерова Илья Середюк недоволен уборкой снега в городе
Минувшей ночью глава города Кемерова проехал по городу, чтобы проверить работу коммунальщиков. То, как с улиц убирается снег, возмутило Илью Середюка.
Первое, что отметил Илья Середюк – из-за снегопада в тех местах, где 20 минут назад прошла техника, снова все заснежено. Тем не менее, мэр областной столицы отметил множество недоработок коммунальных служб.
Как в Кемерове чистят дороги.Видео: Instagram главы Кемерова Ильи Середюка
- Зафиксировал факты работы уборочной техники с поднятыми отвалами. Это халтура! – возмущенно написал глава города в Instagram. - В итоге: шуга, колея, заужение дорог. Тротуары, в большинстве не прочищены. На подходах к остановкам снега по колено. Выезды из дворов завалены, несмотря на то, что дорожники работают в круглосуточном режиме.
Илья Середюк также отметил, что 84 единиц техники, работавших минувшей ночью, недостаточно. От руководителя Кемдора, Сергея Соловьева, которому, к слову, было объявлено замечание, глава города потребовал усилить работы и исключить халтуру.
Напомним, за последние три дня в Кемерове выпало две декадных нормы осадков.