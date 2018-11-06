У объединенного ВТБ в Кемеровской области новый руководитель

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-06T10:13:23+03:00

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Анжелика Рогожкина с 1 января 2019 г. назначена управляющим ВТБ в Кемеровской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Анжелика Рогожкина родилась в Кемерово. Окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе – с 1990 года. В Группу ВТБ пришла в 2015 году на должность руководителя дирекции банка ВТБ по Кемеровской области.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе.

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