«Считалась благополучной»: погибшая при пожаре в Кузбассе семья не состояла на учете как трудная

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-06T10:53:23+03:00

«Считалась благополучной»: погибшая при пожаре семья не состояла на учете как трудная.

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Уполномоченный по правам ребенка по Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о том, какой была погибшая семья и что могло стать косвенной причиной их гибели

В Кемерове после трагедии, случившейся в Юрге, прошло экстренное заседание, на котором уточнялись и обсуждались все моменты и обстоятельства, связаннее с пожаром, к отором погибли шестеро детей.

- Сложно пока говорить что-то о причинах, из-за чего произошел пожар: либо проводка, либо печка, либо еще что-то, - отметил Дмитрий Кислицын. - Но одно можно сказать точно: здесь недоработка служб, которые контролировали, держали на контроле такую многодетную непростую семью.

Также омбудсмен отметил, что по информации органов опеки семья не состояла на учете как неблагополучная или трудная, то есть считалась благополучной. При этом работники соцзащиты периодически посещали многодетную семью и при необходимости оказывали помощь.

Одной из косвенных причин гибели детей, по мнению Дмитрия Кислицина, могло стать отсутствие пожарных извещателей в доме. В Кузбассе дома и квартиры многодетных семей оборудуются такими извещателями, однако юргинцы жили не по прописке, а снимали дом. Омбудсмен внес предложение, чтобы в будущем датчики дыма устанавливались в домах таких семей независимо от места их прописки.

Напомним, что во вторник в Юрге рано утром произошло возгорание в частом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тела семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Позже еще один ребенок скончался в больнице. Во время разведки пострадал командир отряда газодымозащитной службы МЧС.

По словам соседей, многодетная семья плохо следила за детьми, торговала спиртом и жгла костры. По факту гибели людей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пор статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело взяла на контроль прокуратура. Кроме того, на место выехали заместители губернатора Кемеровской области.