В кемеровском торговом центре продавали поддельные Gucci и Adidas

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-06T11:06:53+03:00

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В кемеровском торговом центре продавали контрафактную одежду и обувь. Подделки выдавались за Gucci, Nike и Adidas.

Сотрудники кемеровской таможни вместе сотрудниками транспортной прокуратуры провели проверка в одном из торговых центров Кемерова на предмет наличия в продаже продукции с признаками контрафактности.

– Из торговой точки было изъято более 500 единиц контрафактных товаров – одежды и обуви – с нанесенными на них товарными знаками «Columbia», «Salomon», «Gucci», «Nike», «Adidas», «Reebok», «Puma». В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении, – отметили в пресс-службе таможни.

Всего с начала года таможенники изъяли более 64 тысяч единиц контрафактной продукции. 59 тысяч были выявлены на этапе декларирования.