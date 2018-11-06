2018-11-06T11:30:37+03:00
Происшествия

Следком опубликовал видео с места пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей

На месте трагедии работают эксперты
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: СКРКадр: СКР
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Следственный комитет опубликовал кадры с места пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей и двое взрослых Следователи выясняют причины возгорания.

После страшного пожара, который унес жизни восьми человек, Следственный комитет опубликовал кадры с места ЧП. На кадрах видно, как обгорел бревенчатый дом. Практически все стены обгорели внутри и снаружи. Часть деревянной постройки обрушилась. Крыша также обгорела и рухнула. На видеозаписи видно, что окна на одной из стен выбиты. Из всей постройки уцелела лишь печная труба.

Видео Следкома с места пожара в Юрге.

Напомним, что во вторник в Юрге рано утром произошло возгорание в частом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тела семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Позже еще один ребенок скончался в больнице. Во время разведки пострадал командир отряда газодымозащитной службы МЧС.

По словам соседей, многодетная семья плохо следила за детьми, торговала спиртом и жгла костры. По факту гибели людей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пор статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело взяла на контроль прокуратура. Кроме того, на место выехали заместители губернатора Кемеровской области.

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– В настоящее время на месте произошедшего работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователям предстоит выяснить, в каких условиях жили дети, состояла ли семья на учете в органах профилактики как неблагополучная, – отметили в Следкоме. (подробности)

Следком назвал возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей:

«Следователи рассматривают три основные версии: воспламенение от печной золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следственном комитете (подробности)

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