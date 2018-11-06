Уроженец Кузбасса Александр Головин сыграет за сборную России на Лиге наций

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-06T11:47:03+03:00

Александр Головин прославился своей игрой за сборную России на чемпионате мира летом 2018 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций с Германией и Швецией. Игры пройдут 15 и 20 ноября соответственно. Футболист из Кузбасса Александр Головин займет в этих встречах место полузащитника.

Напомним, что в Лиге наций сборная России выступает во второй группе лиги B с командами Турции и Швеции. Команда Станислава Черчесова в стартовом матче одержала победу над турками (2:1) и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Для Александра Головина, который показал блестящую игру на Чемпионате мира-2018, предстоящие игры станут хорошим шансом вновь проявить себя и ненадолго забыть о неутешительной игре своего нового клуба «Монако».

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.