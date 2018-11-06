В Новокузнецке дети устроили катания с горки возле транспортного кольца

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-06T12:05:56+03:00

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Вышедшие на каникулы юные новокузнечане нашли забаву: стали кататься с природных горок, которые образовались неподалеку от дома №19 на проспекте Курако и на улице Транспортной.

После снегопада все естественные склоны тут же превращаются в импровизированные горки, с которых тут же начинают кататься ребятишки, особенно если других развлечений рядом. Так и случилось во время больших выходных, выдавшихся на минувшей неделе. Из-за снега, объем которого превысил декадную норму, и большого количества свободного времени ребятишки принялись кататься на импровизированной горке, несмотря на то, что она выходит прямо на проезжую часть кольцевой развязки. Сотрудники ГИБДД объяснили детям, почему нельзя здесь кататься, а коммунальщики обработали опасный спуск песко-соляной смесью.

Еще одну горку – на улице Транспортной – местная ребятня приспособила для катания на санках. Коммунальщики и здесь рассыпали песко-соляную смесь, лишив детей опасного развлечения.

- Сотрудники Госавтоинспекциипризывают кузбассовцев незамедлительно сообщать в отделы и отделенияГИБДД городов и районов о появлении таких опасных мест детских зимних забав для их своевременной ликвидации, - предупреждают сотрудники отдела пропаганды новокзунецкой Госавтоинспекции. - Родителям же стоит уделить внимание тому, как дети проводят свое свободное время на улице.