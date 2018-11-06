В Кузбассе дорожники усилят очистку трасс от снега

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-06T12:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе усилят очистку трасс и улиц от снега. Исполняющий обязанности первого замгубернатора Вячеслав Телегин потребовал от дорожников и коммунальщиков навести порядок за три дня.

Вячеслав Телегин провел селектор, на котором потребовал от руководителей дорожных организаций и глав городов и районов решить проблему с очисткой дорог, тротуаров и дворов от снега и противогололедной обработкой. И.о. первого замгубернатора на все три дня.

– Нельзя дать снегу замерзнуть, иначе не избежать аварий и травмирования людей. Задачи — усилить группировку сил и средств, привлечь технику промышленных предприятий, оперативно организовать работу на самых проблемных участках, — заявил Телегин.

За первые пять дней ноября в Кузбассе выпало более 79 процентов нормы осадков. Многие территории оказались не готовы к снегопадам. На трассе Р-255 произошли заторы из-за большегрузов, которые не могут преодолеть скользкие участки. Уже сутки инспекторы ГИБДД и дорожники дежурят с 348 по 355 километр трассы в Мариинском районе

– Дорожники предоставили тяжелую технику для подмоги водителям. Помощь оказывают и тем, кто столкнулся с поломкой. Так, на 352 км сегодня ночью сломался бензовоз. Для его эвакуации в безопасное место был направлен трактор К-700, силами экипажа ГИБДД обеспечена безопасность движения на участке, – отмели в администрации области.