2018-11-06T13:07:50+03:00
Общество

На неделе в Кузбасс придут морозы под минус 30 градусов

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды
Ирина АВТУШКО
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Пока снег в Кузбассе продолжит идтиПока снег в Кузбассе продолжит идтиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев на этой неделе. По прогнозам, она будет разнообразной – в начале недели со снегопадами и ветрами, в конце – с резким похолоданием.

В среду, 7 ноября, в большинстве районов сохранится снег, мокрый снег, местами метели, на дорогах ожидается гололед и снежные заносы. Днем столбики термометров повысятся до -2,+3 градусов, местами по северу будет прохладнее - до -7 днем и -3,-8 градусов ночью. В четверг основные погодные явления сохраняться, а за счет прохождения теплого атмосферного фронта температура днем поднимется до -1,+4 градусов, ночью -2,-7.

В пятницу погода в области начнет меняться, ожидается существенное похолодание. Как отмечают сотрудники гидрометцентра, первыми приход холодной арктической воздушной массы почувствуют жители севера Кузбасса. В ночные часы местами по северу ожидается -22, -27 градусов, основная температура по области составит - 12, -17, по югу теплее – до -5, -10 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки -20,-25 градусов, местами до -12,-17°С. Днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. В воскресенье местами также будут наблюдаться незначительные осадки, температура останется до -22 градусов днем и до -25 градусов ночью.

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