2018-11-06T14:24:55+03:00
Общество

Кузбасс получит федеральные субсидии на образование

В регионе появится центр для одаренных детей и детский технопарк
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Кузбасс получит субсидии из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование». Регион стал победителем в семи конкурсах Министерства просвещения РФ на получение субсидий в 2019 году.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Кузбассе будет реализовано четыре проекта. Так, в регионе построят центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус-Кузбасс», детский технопарк «Кванториум» в Новокузнецке, мобильный «Кванториум» и модельный центр дополнительного образования.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в Кузбассе современное цифровое оборудование получат 29 школ и 5 техникумов региона. Также в Кузбассе будет создан центр опережающей подготовки среднего профессионального образования. 19 школ малых городов и сельских территорий войдут в проект «Современная школа», в них откроются центры формирования технологических и гуманитарных навыков.

– Мы вошли в число победителей в семи конкурсах. Это очень достойный результат. Отмечу, что благодаря субсидиям из федерального бюджета мы сможем решить поставленные задачи в рамках национального проекта «Образование» комплексно. Это значит, что образование в Кузбассе поднимется на новый уровень, — отметил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

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