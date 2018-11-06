2018-11-06T14:55:08+03:00
Происшествия

Кемеровчанин лишился свободы на 12 лет из-за золотой цепочки

Ради драгоценности мужчина совершил разбойное нападение
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове рецидивист приговорен к 12,2 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения.

Двое приятелей из Кемерова распивали спиртные напитки и в общем весело проводили время – пока не закончилась выпивка. Тогда один из них предложил приятелю дать ему золотую цепочку – видимо, чтобы в дальнейшем продать, а деньги потратить на спиртное. Однако мужчина на такой обмен не согласился. Отказ разозлил собутыльника, и он, схватив нож, принялся угрожать им. а когда и угрозы не подействовали, стал наносить удар за ударом – по рукам, в живот и грудь. Раненый 45-летний собутыльник не мог уже сопротивляться, когда экс-приятель снял с него цепочку и ушел. Украшение вскоре оказалось в ломбарде, а израненного кемеровчанина возле подъезда обнаружили прохожие.

Злоумышленника вскоре задержали и, после завершения уголовного дела, он предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, суд признал фигуранта виновным и с учетом предыдущей судимости приговорил его к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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