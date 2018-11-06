2018-11-06T15:06:46+03:00
Общество

Стало известно о состоянии матери погибших на пожаре в Юрге детей

Женщина будет находиться в стационаре 7-10 дней [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В доме, который семья арендовала, не было пожарных оповещателейВ доме, который семья арендовала, не было пожарных оповещателей
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Заместитель губернатора Кузбасса по здравоохранению Елена Малышева рассказала о состоянии многодетной матери, которая выжила на пожаре в Юрге и потеряла практически всю семью. Женщина будет находиться на стационарном лечении 7-10 дней.

Малышева о состоянии выжившей на пожаре в Юрге многодетной матери.

- Состояние ее стабилизировалось. Эмоционально она стала реагировать на трагедию, которая случилась. Но тем не менее динамика положительная. Госпитализировать ее в Кемерово не нужно, местные врачи справятся, - сказала Елена Малышева.

Руководитель Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский отметил, что пострадавшую проконсультировали со специалистами областного ожогового центра и определились, чтобы она продолжила лечение в больнице Юрги.

- В настоящее время состояние средней степени тяжести с положительной динамикой, прогноз для жизни благоприятный. Находиться на лечении она будет в течение 7-10 дней в стационаре, затем продолжит амбулаторное лечение, - сказал Малиновский.

Врач отметил, что психологи, которые работали с женщиной вегодня, будут наблюдать ее и в дальнейшем. Также в кардиологическое отделение больницы госпитализированы две дочки пострадавшей, которые не были в доме матери в момент пожара. Они также взяты под психологическую опеку.

Напомним, во вторник в Юрге рано утром загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тела семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Позже еще один ребенок скончался в больнице. Во время разведки пострадал командир отряда газодымозащитной службы МЧС.

По словам соседей, многодетная семья плохо следила за детьми, торговала спиртом и жгла костры. По факту гибели людей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пор статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело взяла на контроль прокуратура. Кроме того, на место выехали заместители губернатора Кемеровской области.

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– В настоящее время на месте произошедшего работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователям предстоит выяснить, в каких условиях жили дети, состояла ли семья на учете в органах профилактики как неблагополучная, – отметили в Следкоме. (подробности)

Следком назвал возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей:

«Следователи рассматривают три основные версии: воспламенение от печной золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следственном комитете (подробности)

Власти Кузбасса оплатят похороны погибшей в пожаре семьи

– Уже проведен штаб по ЧС, принято решение об оказании семье материальной помощи, плюс помощь в похоронах – проведение поминального обеда на девять дней, 40 дней и в день похорон, – отметил Телегин. (подробности)

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