Дальнобойщик-наркоман стал виновником смертельного ДТП в Кузбасса

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-06T15:33:59+03:00

Водитель лишился свободы на два года

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В Гурьевске вынесен приговор дальнобойщику из Алтайского края, который в состоянии наркотического опьянения совершил смертельное ДТП.

В феврале 2018 года водитель грузового автомобиля Scania из Барнаула отправился в поездку. Он проезжал по автодороге «Алтай - Кузбасс» и находился на территории Гурьевского района Кемеровской области, когда случилось непредвиденное. В какой-то момент грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль Toyota. Машину отбросило под прицеп другого грузовика – тоже марки Scania. Тот, в свою очередь совершил столкновение с ЗИЛом. Водитель иномарки от полученных травм скончался.

Когда сотрудники полиции устанавливали обстоятельства случившегося, они выяснили, что виновник аварии в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения

- Суд приговорил виновника ДТП к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также на два года осужденный лишен права управления транспортными средствами.