2018-11-06T15:33:59+03:00
Происшествия

Дальнобойщик-наркоман стал виновником смертельного ДТП в Кузбасса

Водитель лишился свободы на два года
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В Гурьевске вынесен приговор дальнобойщику из Алтайского края, который в состоянии наркотического опьянения совершил смертельное ДТП.

В феврале 2018 года водитель грузового автомобиля Scania из Барнаула отправился в поездку. Он проезжал по автодороге «Алтай - Кузбасс» и находился на территории Гурьевского района Кемеровской области, когда случилось непредвиденное. В какой-то момент грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль Toyota. Машину отбросило под прицеп другого грузовика – тоже марки Scania. Тот, в свою очередь совершил столкновение с ЗИЛом. Водитель иномарки от полученных травм скончался.

Когда сотрудники полиции устанавливали обстоятельства случившегося, они выяснили, что виновник аварии в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения

- Суд приговорил виновника ДТП к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также на два года осужденный лишен права управления транспортными средствами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно о состоянии матери погибших на пожаре в Юрге детей
Кемеровчанин лишился свободы на 12 лет из-за золотой цепочки
Кузбасс получит федеральные субсидии на образование
На неделе в Кузбасс придут морозы под минус 30 градусов
В Кузбассе дорожники усилят очистку трасс от снега
В Новокузнецке дети устроили катания с горки возле транспортного кольца
Уроженец Кузбасса Александр Головин сыграет за сборную России на Лиге наций
Следком опубликовал видео с места пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей
В кемеровском торговом центре продавали поддельные Gucci и Adidas
«Считалась благополучной»: погибшая при пожаре в Кузбассе семья не состояла на учете как трудная
У объединенного ВТБ в Кемеровской области с 1 января 2019 года появится новый руководитель
«Это халтура!» - мэр Кемерова Илья Середюк недоволен уборкой снега в городе
В Кузбассе сбой работы подстанции повлиял на работу двух заводов
Спасатель пострадал при тушении пожара в Кузбассе, в котором погибли 8 человек
За выходные в Кемерове выпало две декадные нормы снега
В Кемерове оставшийся один дома мальчик напугал родителей крепким сном
Заместители губернатора Кузбасса выехали на место пожара в Юргу
В Кемерове в лобовой аварии пострадал трехлетний малыш
Вечерний рейс из Кемерова в Москву не смог вылететь из-за сугробов
Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о пожаре с шестью погибшими детьми
Появилось видео падения иномарки в реку в Новокузнецке
Жертвами ночного пожара в Юрге стали шесть детей от двух до 12 лет
В Кузбассе 6 ноября ожидается ветер до 28 метров в секунду
На кузбасской трассе перевернулся прицеп от грузовика
В Новокузнецке иномарка улетела с моста в реку
В Кемерове пробка в 2,4 километра продержалась больше 11 часов