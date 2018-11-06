2018-11-06T16:40:12+03:00
Общество

В Кемерове зафиксированы 10-балльные пробки

Движение в городе затрудненно
Кирилл ЧАЩИН
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Во вторник вечером, 6 ноября, в Кемерове были зафиксированы 10-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» Движение до сих пор затруднено нескольких участках.

– Я полтора часта ехал до Кедровки. Улица Троллейная вообще стояла. Привычно стояла в пробках Красноармейская. На подъеме на Логовое шоссе встали две фуры и перегородили полосу, – рассказали автомобилист Владимир.

Также пользователи соцсети сообщали о сильных заторах на выездах в город и многих других улицах. В настоящее время пробки в городе оцениваются в 7 баллов. Проезда затруднен на Кузнецком проспекте, на проспекте Шахтеров на пересечении с Логовым шоссе. Стоит 2-я Камышинская улица, а также Западный проезд и Пригородная улица.

Напомним, что в понедельник в Кемерове почти 12 часов продержалась пробка.

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