Названа дата похорон шести детей, погибших на пожаре в Кузбассе

СЕГОДНЯ 17:29 2018-11-06T17:30:10+03:00

Во пожаре погибли шестеро детей от 2 до 12 лет, а также двое взрослых

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Стала известная дата похорон семьи с шестью детьми, в которые погибли на пожаре в Юрге. Прощание с погибшими состоится 8 ноября.

Напомним, как сообщал ранее исполняющий обязанности первого замгубернатор Кузбасса Вячеслав Телегин, организацию похорон и поминального обеда возьмет на себя администрация города. В настоящее время с родными семьи, в которой случилась трагедия работают психологи.

Рано утром 6 ноября в частном секторы Юрги загорелся деревянный дом. В это время в жилище спали шесть детей в возрасти от двух лет до 12 и трое взрослых. Прибывшие на место спасатели обнаружили внутри тела семи человек, спасти их не удалось. Еще один ребенок скончался в больнице. Выжила только мать детей. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Ситуацию под личный контроль взял Сергей Цивилев.