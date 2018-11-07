Глава МЧС поручил обратить внимание на многодетные семьи после пожара в Юрге

СЕГОДНЯ 03:21 2018-11-07T03:25:36+03:00

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Глава МЧС Евгений Зиничев после пожара в Юрге, где погибли шесть детей, поручил уделять особое внимании многодетным семьям. Об этом руководитель ведомства высказался на селекторном совещании.

Во вторник Глава МЧС Евгений Зиничев проводил селекторное совещание по вопросам обеспечения безопасности людей на воде. Однако он не смоге не затронуть тему пожара в Юрге, который унес жизни восьми человек. Он рекомендовал сотрудникам пожарного надзора уделить особое внимание многодетным семьям, а также семьям, которые находятся на особом контроле у социальных служб.

– Надо обратить особое внимание на многодетные семьи, социально неблагополучные и незащищенные слои населения. Организовать работу через старост, муниципальные власти или органы местного самоуправления, – сказал Евгений Зиничев.

Напомним, что во вторник в Юрге рано утром произошло возгорание в частом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тела семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Позже еще один ребенок скончался в больнице. Во время разведки пострадал командир отряда газодымозащитной службы МЧС.

По факту гибели людей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пор статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело взяла на контроль прокуратура. Кроме того, на место выехали заместители губернатора Кемеровской области.

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– В настоящее время на месте произошедшего работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователям предстоит выяснить, в каких условиях жили дети, состояла ли семья на учете в органах профилактики как неблагополучная, – отметили в Следкоме. (подробности)

Следком назвал возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей:

«Следователи рассматривают три основные версии: воспламенение от печной золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следственном комитете (подробности)