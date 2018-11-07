В Кемерове за неделю родилось семь пар двойняшек

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-07T04:36:35+03:00

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В Кемерове за неделю родилось семь пар близнецов. Среди них на свет появилось пять мальчиков и девять девочек.

Как сообщили в Кемеровской областной больнице имени С. В. Беляева, на прошедшую неделю в перинатальном центре родилось семь пар близнецов. Все новорожденные появились на свет в намеченные сроки. Сейчас дети находятся в палатах вместе с мамами. Дня них поставили дополнительные кроватки, однако они лучше засыпают вместе.

Всего за неделю в перинатальном мамами стали 100 женщин. Большая часть детей готовится к выписке. Дети, которые родились раньше срока или с осложнениями, находятся под наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных.