В Кемерове пропал 76-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 05:09 2018-11-07T05:13:24+03:00

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В Кемерове без вести пропал 76-летний Николай Замараев. Поиски мужчины ведут стражи порядка.

Как сообщили ГУ МВД по Кемеровской области, Николай Петрович Замараев 1942 года рождения 20 октября ушел из дома и пропал. До настоящего времени о его место нахождении ничего не известно.

Пропавшему на вид 70 лет, его рост составляет 168 сантиметров, у него худощавое телосложение, овальное лицао, волосы седые, глаза карие, брови густые, губы тонкие.

В день пропажи пенсионер был одет в светло-зеленую рубашку, джинсы защитного цвета, черную трикотажную шапку и черные туфли.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого Замараева Николая Петровича, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-390-711, 390-715 – дежурная часть УМВД России по г. Кемерово; 8(3842)-390-721, 390-724, 8-950-273-66-70 – отдел уголовного розыска УМВД России по г. Кемерово или «02».