2018-11-07T05:41:13+03:00
Общество

Две новокузнечанки ради острых ощущений грабили магазины

Одна из них сделала это на спор
Екатерина РОМАНОВА
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Новые острые ощущения новокузнечанки получат уже в суде.Новые острые ощущения новокузнечанки получат уже в суде.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Сразу две новокузнечанки в один день ограбили магазины не из-за нужды, а ради острых ощущений. Обе доставлены в отдел полиции.

В одном из бутиков торгового центра на улице Кирова продавцы обратили внимание на антикражные чипы, которые кто-то снял с одежды и оставил в примерочной. Администратор сообщила об этом в полицию, и уже через несколько минут на выходе из магазина бойцы Росгвардии задержали 31-летнюю женщину. В пакете у нее лежали две куртки, общая стоимость которых составила более 20 тысяч рублей. как оказалось, на преступление злоумышленницу толкнуло пари с подругой, условием которого была кража вещей.

А вечером гвардейцы задержали 36-летнюю женщину, которая пыталась выйти из бутика торгового центра на ДОЗе с неоплаченным товаром. Украсть вещей на сумму более шести тысяч рублей женщина решилась ради острых ощущений.

Бойцы Росгвардии доставили обеих новокузнечанок для дальнейшего разбирательства в полицию. Новые острые ощущения женщины получат уже в суде.

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