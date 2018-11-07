В Кемерове открывается мастерская Деда Мороза

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-07T05:55:46+03:00

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Через полторы недели, 18 ноября, в Кемерове состоится открытие Мастерской Деда Мороза. Добрый новогодний волшебник поселится в Доме актера на улице Боброва, 1.

В день открытия мастерской Дед Мороз получит статус городского жителя, также ему вручат верительный документ, подтверждающий место жительства. В мастерской же всех гостей ждут многочисленные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, интерактивные конкурсы, блеск-шоу, маршмеллоу-челлендж. А в честь открытия мастерской в этот день зажгутся первые елочные огоньки.

Встречи с новогодним волшебником будут проходить каждую субботу, а в честь открытия мастерской здесь состоится яркий и веселый праздник – с дискотекой.