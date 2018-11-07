Перевозивший юных кемеровчан автобус попал в ДТП

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-07T06:42:24+03:00

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Группа из 16 школьников из Кемерова попала в дорожно-транспортное происшествие в Калининграде. Водитель автобуса не вписался в габариты проема моста и выехал за пределы проезжей части.

Школьники из Кемерова отправились отдыхать в Калининград, однако радость поездки им омрачило ДТП. В минувшую пятницу около 14:05 во время одного из переездов автобус, в котором находились дети 14-15 лет, не вписался в габариты моста на улице Островской и наехал на препятствие. Три юных пассажира получили ушибы и ссадины и были доставлены в Детскую областную больницу. Врачи оказали необходимую первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

По словам очевидцев, которые приводит «Новый Калининград.ru», водитель автобуса высадил детей и покинул место ДТП.